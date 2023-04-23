25 апреля
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Происшествия

Несколько тонн свежей клубники пытались незаконно провезти в Алтайский край

Около двух тонн свежей клубники пытались незаконно провезти в Кулундинский район. Об этом сообщает «Алтайская правда».

Клубника
Клубника
freepik.com/@pvproductions

Нарушения выявили инспекторы регионального Управления Россельхознадзора. Две тонны свежей клубники пытались провезти из Республики Казахстан в Кулундинский район.

Однако товар относился к подкарантинной продукции и не соответствовал требованиям фитосанитарного законодательства. Ввоз клубники запретили, груз возвратили отправителям.

С начала 2023 года инспекторы Управления Россельхознадзора выявили свыше 66 тонн продукции, ввозимой с нарушениями фитосанитарного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее множество нарушений выявили в магазинах крупных торговых сетей. Обнаружили несоответствие ценника и стоимости на кассе, торговлю просрочкой и несоблюдение условий хранения.

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