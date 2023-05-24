25 мая
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Происшествия

Несколько десятков домов внепланово остались без холодной воды в Барнауле

Повреждение водопроводной сети произошло по адресу Гончарова, 12, сообщают в пресс-службе мэрии Барнаула.

Вода. Ладонь. Отключение воды.
Вода. Ладонь. Отключение воды.
СС0

Нештатная ситуация возникла во время плановых работ.

"Росводоканал Барнаул" уже ликвидирует повреждения, однако на время ремонта без холодной воды останутся следующие адреса:

  • ул. Власихинская, 3, 1-90, 45, 45/3, 45/2, 47, 49в/2, 47а, 49/2, 49, 51, ул. Фурманова, 1г, 1-23, 22, 28, 29, 65б-95, 21, 21а, 52-98, 135-151а, пр. Фурманова, 1-41, 2-48, пр. Керамический, 1, 1а, 1б, 2-6, ул. Приветная, 3, 2-10, пр. 1-й Керамический, 1-5, 2-8, пр. 2-й Керамический, 1-9, 2-14, пр. 3-й Керамический, 1-7, 2-18, ул. Гончарова, 1-22, ул. Еловая, 1-5, ул. Пихтовая, 1-14, ул. Рылеева, 17, 19, 21, ул. Брусничная, 1-14, ул. Дивная, 1-11, ул. Заповедная, 2, 4, 12, 14, пр. Таежный, 1-7, ул. 1-й Выезд, 1-14, ул. 2-й Выезд, 1-15, ул. 3-й Выезд, 1-18, ул. 4-й Выезд, 1-15, ул. 5-й Выезд, 1-7, ул. Кулундинская, 29-68, 70а.

Также по ряду улиц заметно уменьшится давление воды. А именно: ул. Молодежная, пр. Социалистический, ул. Мерзликина, пр. Красноармейский, пр. Ленина, ул. Брестская, пр. Строителей, ул. Путиловская, ул. Бульвар 9-ого Января, пр. Комсомольский, ул. Димитрова, ул. Крупской, пер. Ядринцева.

Водоканал Барнаула принес гражданам извинения за неудобства.

Предыдущий прорыв водопроводной сети случился не так давно - 15 мая. Он произошел в районе пересечения ул. Попова и Павловского тракта.

Ранее в барнаульские дома вернулась горячая вода после планового отключения.

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