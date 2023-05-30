Несколько беспилотников взорвались в Москве и в Подмосковье (обновлено)

Жители подмосковных Красногорска и в Одинцово сообщили о звуках взрывов 30 мая. Также на видео сняли беспилотник. Еще один взорвался в Новой Москве.

Обновлено в 10:56 Два взрыва прозвучало в Новой Риге в Подмосковье, сообщает источник Readovka.

Mash сообщает, что в небе над Красногорском виден дым, в домах тряслись окна. Предварительно, могли сработать системы ПВО.

Также взрывы слышны в Барвихе и Немчиновке.

В Москве беспилотник врезался в многоэтажку на Профсоюзной улице, сообщает Mash.

А в Новой Москве дрон влетел в многоэтажку. Очевидцы нашли обломки крыла. У здания выбило окна, пахнет копотью и дымом, пишет Baza.

О пострадавших во всех случаях не сообщили.