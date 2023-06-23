Если говорить о нарушениях Правил дорожного движения, явившимися основными причинами дорожно-транспортных происшествий, следует отметить такие основные нарушения как: несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда пешеходных переходов, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, нарушение Правил дорожного движения самими пешеходами.

Служба Госавтоинспекции ведет анализ причин и условий дорожно-транспортных происшествий, в том числе на федеральных дорогах, по результатам которого владельцу дорог вносятся предложения по выполнению дополнительных инженерных мероприятий, улучшению дорожных условий, как в местах концентрации ДТП, так и на аварийно-опасных участках, включая строительство искусственных неровностей, светофорных объектов, освещения.

Наряды ДПС несут службу на аварийно-опасных участках, в зависимости от интенсивности движения транспортных средств.

При необходимости сотрудников Госавтоинспекции края приближают к местам проведения ремонтных работ для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств. Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции края на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением обязательных требований в местах производства дорожных работ.

Не первый год в крае идет реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Качество дорожного полотна теперь позволяет увеличивать скоростной режим. Автотуристы с ближайших регионов с началом летнего сезона, приезжая на выходные отдохнуть, сильно торопятся. С пятницу по воскресенье трафик на дорогах резко возрастает, что создает определенный риск для безопасности участников дорожного движения. Игнорирование определенных ограничений и нарушение Правил нередко приводят к потере контроля над управлением автомобиля и возникновению дорожно-транспортного происшествия. При столкновении транспортных средств на высокой скорости, возрастает сила удара, гибнут и получают тяжелые травмы люди.

Учитывая, что при лобовом столкновении самые тяжкие последствия, на федеральных автодорогах на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений требований ПДД РФ, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также патрульных автомобилей скрытого контроля (патрульные автомобили в гражданском исполнении).

Авария перед селом Сростки Предоставлено altapress.ru Авария перед селом Сростки Предоставлено altapress.ru Авария перед селом Сростки Предоставлено altapress.ru

Несмотря на принимаемые Госавтоинспекцией и заинтересованными ведомствами меры, происходят резонансные дорожно-транспортные происшествия, в которых гибнут люди, в том числе дети. За текущий период в крае погибло пять детей, при этом во всех случаях дети находились в транспортных средствах в качестве пассажиров.

Из происшествий, которые были на слуху, следует отметить резонансные ДТП, которые произошли на автодорогах края, в которых погибло 14 человек:

03.01.2023 на 217 километре федеральной автодороге А-322 - погибло 6 человек из них 2 ребенка;

25.01.2023 на 422 километре федеральной автодороге Р-256, где погибло 3 человека;

24.02.2023 на 291 километре федеральной автодороге Р-256, где погибло 3 человека;

12.06.2023 на 372 км автодороги 01 К-0, где погибло 2 человека.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч.4 статьи 12.15 КоАП РФ, выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Во избежание трагических последствий на дороге Госавтоинспекция Алтайского края обращается с просьбой быть более осторожными, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, не торопиться обгонять другие транспортные средства и быть внимательными при выезде на полосу встречного движения. Помните, что рискованный обгон — это маневр, который может стоить жизни Вам и окружающим вас людей.