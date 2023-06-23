25 июня
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Происшествия

Необдуманный маневр — трагедия на встречной полосе

Если говорить о нарушениях Правил дорожного движения, явившимися основными причинами дорожно-транспортных происшествий, следует отметить такие основные нарушения как: несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда пешеходных переходов, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, нарушение Правил дорожного движения самими пешеходами.

Авария.
Авария.
Источник: Инцидент Барнаул.

Служба Госавтоинспекции ведет анализ причин и условий дорожно-транспортных происшествий, в том числе на федеральных дорогах, по результатам которого владельцу дорог вносятся предложения по выполнению дополнительных инженерных мероприятий, улучшению дорожных условий, как в местах концентрации ДТП, так и на аварийно-опасных участках, включая строительство искусственных неровностей, светофорных объектов, освещения.

Наряды ДПС несут службу на аварийно-опасных участках, в зависимости от интенсивности движения транспортных средств.

При необходимости сотрудников Госавтоинспекции края приближают к местам проведения ремонтных работ для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств. Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции края на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением обязательных требований в местах производства дорожных работ.

Не первый год в крае идет реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Качество дорожного полотна теперь позволяет увеличивать скоростной режим. Автотуристы с ближайших регионов с началом летнего сезона, приезжая на выходные отдохнуть, сильно торопятся. С пятницу по воскресенье трафик на дорогах резко возрастает, что создает определенный риск для безопасности участников дорожного движения. Игнорирование определенных ограничений и нарушение Правил нередко приводят к потере контроля над управлением автомобиля и возникновению дорожно-транспортного происшествия. При столкновении транспортных средств на высокой скорости, возрастает сила удара, гибнут и получают тяжелые травмы люди.

Учитывая, что при лобовом столкновении самые тяжкие последствия, на федеральных автодорогах на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений требований ПДД РФ, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также патрульных автомобилей скрытого контроля (патрульные автомобили в гражданском исполнении).

Авария перед селом Сростки
Авария перед селом Сростки
Предоставлено altapress.ru
Авария перед селом Сростки
Авария перед селом Сростки
Предоставлено altapress.ru
Авария перед селом Сростки
Авария перед селом Сростки
Предоставлено altapress.ru

Несмотря на принимаемые Госавтоинспекцией и заинтересованными ведомствами меры, происходят резонансные дорожно-транспортные происшествия, в которых гибнут люди, в том числе дети. За текущий период в крае погибло пять детей, при этом во всех случаях дети находились в транспортных средствах в качестве пассажиров.

Из происшествий, которые были на слуху, следует отметить резонансные ДТП, которые произошли на автодорогах края, в которых погибло 14 человек:

  • 03.01.2023 на 217 километре федеральной автодороге А-322 - погибло 6 человек из них 2 ребенка;
  • 25.01.2023 на 422 километре федеральной автодороге Р-256, где погибло 3 человека;
  • 24.02.2023 на 291 километре федеральной автодороге Р-256, где погибло 3 человека;
  • 12.06.2023 на 372 км автодороги 01 К-0, где погибло 2 человека.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч.4 статьи 12.15 КоАП РФ, выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Во избежание трагических последствий на дороге Госавтоинспекция Алтайского края обращается с просьбой быть более осторожными, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, не торопиться обгонять другие транспортные средства и быть внимательными при выезде на полосу встречного движения. Помните, что рискованный обгон — это маневр, который может стоить жизни Вам и окружающим вас людей.

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