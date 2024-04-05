Неизвестные жестоко расправились с ростовским инженером

По данным источника, главный инженер сельхозкооператива «Верхоломов» Андрей Ликольд и его сотрудник Юрий Московой вечером 2 апреля поехали в сторону г. Волгодонска на своих автомобилях. Мужчины пропали без вести.
Родственники пропавших забеспокоились и пошли в полицию.
Спустя два дня 4 апреля в реке Сал в районе хутора Верхоломов обнаружили автомобиль Mitsubishi Outlander, которым управлял Ликольд. В багажнике машины лежало его тело со связанными руками и ногами, перерезанным горлом и отрезанными ушами.
В той же реке удалось найти и автомобиль коллеги Ликольда ВАЗ 21200, но он оказался пустым.
В настоящее время правоохранители продолжают поиски Юрия Москового.
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