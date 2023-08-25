Неизвестные устроили пожар перед домом бывшего депутата в Алтайском крае

Пострадавшей оказалась Татьяна Мутова. Зажигательная система не достигла цели - ее не добросили. Однако пожар разгорелся перед окном.
Сама Татьяна рассказала, что они услышали внезапный лай собаки и грохот, а затем обнаружили возгорание.
После на месте пожара работали следователи, которые, по словам Мутовой, нашли неподалеку бутылку.
Депутат уверена, что происшествие связано с ее политической деятельностью.
В середине весны в корниловском сельсовете начались волнения. Местные депутаты начали грозиться снять с себя полномочия, пришлось даже вмешаться краевым властям.
С Татьяны Мутовой сняли депутатские полномочия в конце июня - это сделали ее же коллеги. За это же они получили представление от прокуратуры и на ближайшей сессии обязаны рассмотреть вопрос возвращения экс-депутата.