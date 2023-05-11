Неизвестные раскопали могилу и похитили урну с прахом на кладбище под Барнаулом

Неизвестные вандалы раскопали могилу на Новомихайловском кладбище под Барнаулом и похитили урну с прахом. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Местная жительница обратилась за помощью - прах ее мамы украли неизвестные. Она пришла навестить могилу матери, но обнаружил только пустую яму, возле которой разбросали монеты и хлеб.

Жительница считает, что урну похитили работники кладбища, так как никто, кроме них, не знал, где находится урна.

Пострадавшая обращалась в администрацию кладбища и просила найти виновных, но ее отправили в похоронную службу Барнаула на Аносова, 8. Оттуда ее отправили в полицию.

Женщина подала заявление. На данный момент материалы дела передали в отдел полиции поселка Новосиликатный. Пока что с пострадавшей никто не связывался, добавляет издание.

Ранее избивших ребенка алтайских подростков поставили на учет и отправили на уборку кладбища.