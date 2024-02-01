Не долго музыка играла. В Барнауле сломался новый трамвай

"Инцидент Барнаул" сообщает, что новый белорусский вагон 3313 сломался.
Очевидец предположил, что трамвай не выдержал линии.
Ранее altapress.ru публиковал фоторепортаж из нового белорусского трамвая.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
В настоящее время вагон находится на пл. Свободы, а с ним аварийная бригада.
"Инцидент Барнаул" сообщает, что новый белорусский вагон 3313 сломался.
Очевидец предположил, что трамвай не выдержал линии.
Ранее altapress.ru публиковал фоторепортаж из нового белорусского трамвая.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter