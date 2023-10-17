18 октября
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Происшествия

Найдено тело россиянки, работавшей на фестивале на границе с Газой

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили тело россиянки. Она считалась без вести пропавшей после атаки группировки ХАМАС на фестиваль, проходивший в южной части Израиля, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Израиль 7 октября 2023.
Израиль 7 октября 2023.
Соцсети

Она родилась в Иркутской области. Когда закончила школу, вместе с мамой и младшей сестрой перебралась в Израиль.

Там отслужила в армии. Недавно со своим молодым человеком решила поработать в составе охраны на фестивале электронной музыки Supernova. В тот день на них напало ХАМАС. Паре удалось сбежать и спрятаться в здании. Но случился обстрел, всех выживших взяли в плен.

Неделю девушку считали пропавшей без вести. Но ее изуродованное тело обнаружили израильские солдаты. Рядом лежал труп парня. Обоих удалось опознать по татуировкам.

Ранее Путин впервые обсудил с Нетаньяху конфликт в Израиле.

Путин пересказал Нетаньяху ключевые моменты его переговоров с президентами Сирии, Ирана, Египта и с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Подтверждена принципиальная готовность российской стороны и далее вести целенаправленную работу в интересах прекращения палестино-израильской конфронтации и достижения мирного урегулирования конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер выразил соболезнования в связи с большим количеством жертв.

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