Насмерть задавила троих подростков россиянка за рулем Toyota

ЧП случилось в Татарстане.

Подростки полученных травм скончались до приезда медиков, указывает Lenta.ru.

Ранее появились подробности массового смертельного ДТП в Зональном районе Алтайского края. Две женщины погибли, восемь человек пострадали. Из них пятеро — дети.

Предварительно установлено, что 32-леняя водительница не справилась с управлением Mazda Bongo при обгоне. На встречке она столкнулась с Nissan X-Trail, за рулем которой находился 41-летний мужчина.

В результате ДТП скончалась водительница и пассажир Mazda.

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