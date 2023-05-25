27 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Нашли мертвым медведя, который пытался вытащить из Lexus людей

На трассе водители нашли мертвым медведя, который накануне атаковал сбивший его Lexus в Хабаровском крае, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Медведь.
Медведь.
Открытые источники в интернете

Косолапый лежал в крови с поврежденной пастью. Травмы, которые получил медведь при столкновении с внедорожником, оказались тяжелыми.

И он сильно поранился, когда пытался расправиться с автомобилем, указывает Газета.Ru. Медведь последние силы потратил на разборки с авто — разворотил переднюю часть.

Мужчина и женщина, сидевшие внутри машины, не пострадали — сработали подушки, да и лобовое мишке разбить не удалось.

Косолапый внезапно выскочил на трассу и угодил под колеса автомобиля с "подбросом" на капот. После случившегося медведь упал с капота, потом стал догонять Lexus.

И уже сам забрался на капот автомобиля, стал рвать его зубами, оторвал кусок. Попутно разбил стекло, перекусил стойку. И попытался вытащить людей из машины.

Также медведь пришел в российский поселок и по-хозяйски занял один из домов.

Ранее сибирские рыбаки случайно спасли лося, за которым гнался медведь. Косолапый целеустремленно гнался за добычей. У лося же выбор был невелик: остаться с медведем наедине или идти к не менее страшному автомобилю. Лось выбрал второе и не прогадал.

Животное пробежало мимо машины, а вот мишка струсил. Рыбаки запустили двигатель, чтобы машина была более устрашающей для хищника.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость