Нашествие грызунов: мордастые чумные крысы уничтожают посевы и автомобили

Они уничтожают посевы, наносят вред автомобилям, залезают в рыбацкие лодки. Погибшие туши грызунов заполонили водоемы, пишет РБК.
Длинношерстную крысу также называют «чумной». Они довольно крупные.
В соседнем городе резко выросла популяция коршунов, которые прилетели охотиться на крыс. Птицы мешают работе аэропорта.
Ранее выдра и крыса на борту самолета дико напугали пассажиров. Бортпроводники пытались поймать их. Одного из членов экипажа укусила крыса.
Пассажиры запаниковали.
Полиция обыскала самолет после посадки лайнера. И на борту также была обнаружена сумка, в которой находились 28 звездчатых черепах, змея, сурок, две выдры и два неизвестных грызуна.
Ведется разбирательство.