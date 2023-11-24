24 ноября
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Происшествия

Нашествие грызунов: мордастые чумные крысы уничтожают посевы и автомобили

В австралийском Квинсленде жители столкнулись с нашествием длинношерстных крыс.

Крысу учат водить автомобильчик.
Крысу учат водить автомобильчик.
arstechnica.com

Они уничтожают посевы, наносят вред автомобилям, залезают в рыбацкие лодки. Погибшие туши грызунов заполонили водоемы, пишет РБК.

Длинношерстную крысу также называют «чумной». Они довольно крупные.

В соседнем городе резко выросла популяция коршунов, которые прилетели охотиться на крыс. Птицы мешают работе аэропорта.

Ранее выдра и крыса на борту самолета дико напугали пассажиров. Бортпроводники пытались поймать их. Одного из членов экипажа укусила крыса.

Пассажиры запаниковали.

Полиция обыскала самолет после посадки лайнера. И на борту также была обнаружена сумка, в которой находились 28 звездчатых черепах, змея, сурок, две выдры и два неизвестных грызуна.

Ведется разбирательство.

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