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Происшествия

Наказали водителя автобуса за проезд по газону

Мужчину лишили 25% премиальной части оплаты труда после проезда по газону в Новосибирске.

Лихой проезд попал на камеру. Автобус объезжал пробку и поехал по улице-дублеру. А там произошло ДТП, из-за которого водитель выехал на газон, указывает НГС.

В пресс-службе мэрии Новосибирска рассказали — перевозки должны осуществляться только по утвержденным схемам движения и по проезжей части автодорог.

Ранее сообщалось, что водители автобусов бастуют из-за понижения зарплаты.

Утром 6 мая горожане узнали, с чем связано уменьшение количества автобусов на маршруте №20.

По словам очевидцев, в автобус было невозможно зайти: люди давили друг друга, а многие оставались дальше ждать на остановке.

Кондуктор сообщила, что большая часть автобусов не вышла на маршрут из-за забастовки. Она связана с понижением зарплаты персонала.

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