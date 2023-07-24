25 июля
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Происшествия

На законных основаниях происходит вырубка леса в Егорьевском районе, заявили в минприроды

В лесном массиве граждане обнаружили вырубленный участок и сложенные бревна. Местные жители забили тревогу: законно ли это, сообщает "В курсе 22.

Вырубка леса
Вырубка леса
ГУ МВД по Алтайском краю

Жители Егорьевского района связали вырубку леса с недавним пожаром и, соответственно, с противозаконными действиями. Но минприроды региона опровергли данную информацию. Они пояснили, что древесина не имеет никакого отношения к пожарам. Ее заготавливает «Лебяжье-лес» на разрешенном официально для вырубки участке.

Также минприроды объяснили, что заготовленная древесина вывозится вместе с заготовкой. Но на данный момент вывоз временно приостановили из-за технической неисправности лесовоза. Работу возобновят в кратчайшие сроки.

Ранее в Барнауле проверяли законность вырубки леса рядом с "Планетой Q".

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