На восемь лет осудили жителя Алтая, который проломил череп трехлетней малышке

Суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его обязали выплатить потерпевшим 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Напомним, история произошла 4 сентября 2022 года. Тогда мужчина из ревности начал душить свою сожительницу, угрожал убить. После этого избил.
Женщина выбежала из дома, но оставила внутри дочь. Мужчина схватил ребенка, вышел на улицу и несколько раз ударил малышку о землю. Девочка получила множественные телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы и тела.
После этого он вернулся в дом, положил ребенка на диван, и скрылся с места преступления.
Сейчас девочка прошла реабилитацию, ее здоровью ничего не угрожает.