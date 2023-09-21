На восемь лет осудили жителя Алтая, который проломил череп трехлетней малышке

Мужчина издевался над сожительницей и ее дочерью, сообщает СУ СК по региону.

Суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его обязали выплатить потерпевшим 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, история произошла 4 сентября 2022 года. Тогда мужчина из ревности начал душить свою сожительницу, угрожал убить. После этого избил.

Женщина выбежала из дома, но оставила внутри дочь. Мужчина схватил ребенка, вышел на улицу и несколько раз ударил малышку о землю. Девочка получила множественные телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы и тела.

После этого он вернулся в дом, положил ребенка на диван, и скрылся с места преступления.

Сейчас девочка прошла реабилитацию, ее здоровью ничего не угрожает.