На столичной остановке мужчина выстрелил в асфальт, а попал в женщину

Пуля отрикошетила и попала в женщину.
Это случилось на автобусной остановке в Москве, указывает РБК. После произошедшего мужчина сел в автобус. Но стрелка задержали. Он еще оказал сопротивление полицейским.
Также выяснилось, что незадолго до этого мужчина стрелял в другую женщину, пишет Mash.
Ведется разбирательство. Возбуждено уголовное дело. Дело на контроле у Следственного комитета.
Ранее в Новосибирске водитель ослепил дальним светом и выстрелил в пассажиров иномарки. Владелец Mitsubishi несколько раз выстрелил в оппонентов из пистолета. Один пассажир ранен в грудную клетку, второй — в таз и локоть. Пострадавших госпитализировали.
Преступник скрылся с места происшествия.