12 февраля
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Происшествия

На складе Wildberries в Электростали избили сотрудника после массовой драки

Накануне на складе произошла драка из-за штрих-кода, в которой участвовали более ста сотрудников, сообщает Baza.

Wildberries.
Wildberries.
Кристина Тарасова

Позже на камеры видеонаблюдения попала еще одна драка.

Двое мужчин шли товаром, и один из них резко нападал на другого.

Известно, что между работниками давно был конфликт. В тот день сотрудник решил расквитаться с соперником и специально позвал с собой в сторону основного корпуса. Там он избил его. Их разнял коллега.

Уехавшим сотрудникам полиции пришлось снова возвращаться на склад и составлять протокол.

Ранее cтало известно, сколько продавцов осталось на Widberries после пожара в Шушарах. Глава компании Татьяна Бакальчук заявила, что их количество не уменьшилось.

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