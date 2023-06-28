На сибирский город обрушился град размером с яйцо

В Омске непогода преподнесла неожиданный сюрприз - в городе выпал крупный град размером с яйцо. Фотографиями поделились местные жители в соцсетях.

Погода начала портиться ближе к вечеру. Омичи обратили внимание, как небо угрожающе почернело, а тучи завихрились.

Через некоторое время начался дождь, а вместе с ним и крупный град. Некоторые градины были размерами с яйцо, заявляют очевидцы в сообществе "Омск Live".

Автовладельцы пожаловались, что из-за града их машины пострадали.

Град в Омске Омск Live Град в Омске Омск Live

А после непогоды тучи вдруг округлились и стали похожи на мягкие комки ваты. Это одно из редких природных явлений под названием вымеобразные облака.

Такие облака связаны с образованием циклонов, штормов и ураганов. Они встречаются преимущественно в тропических широтах.

Также град прошел в Новосибирской области, добавляет "АСТ-54".