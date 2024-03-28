На руднике «Пионер» проводится бурение разведочных скважин

Работы по бурению были организованы с целью исследования нижележащих горизонтов.
Ранее пробурили уже три скважины, в которых оказалась вода и пульпы.
Горноспасательными отделениями в шахте ведется постоянный контроль за состоянием:
-
горных выработок;
-
газовой обстановки;
-
вентиляции;
-
поступления и уровня воды.
Также в ведомстве отметили, что с семьями горняков в настоящее время работают психологи.
Ранее сообщалось, что в затопленном руднике в Приамурье продолжают находиться люди.
Самое важное - в нашем Telegram-канале