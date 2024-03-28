На руднике «Пионер» проводится бурение разведочных скважин

Рудник «Пионер» продолжают исследовать. Напомним, ранее удалось выяснить, что в руднике находится вода, а также люди. О продолжении работ по бурению сообщает МЧС России.

Работы по бурению были организованы с целью исследования нижележащих горизонтов.

Ранее пробурили уже три скважины, в которых оказалась вода и пульпы.

Горноспасательными отделениями в шахте ведется постоянный контроль за состоянием:

горных выработок;

газовой обстановки;

вентиляции;

поступления и уровня воды.

Также в ведомстве отметили, что с семьями горняков в настоящее время работают психологи.

Ранее сообщалось, что в затопленном руднике в Приамурье продолжают находиться люди.

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