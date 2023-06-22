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Происшествия

На пропавшем в Атлантическом океане батискафе закончился кислород

На батискафе "Титан" закончился кислород, пишет РБК.

"Титаник" под водой.
"Титаник" под водой.
vk.com/barnaart.

Береговая охрана США подсчитала, что кислород закончится в 18:08 22 июня. Согласно ее подсчетам, это уже произошло.

Напомним, что 19 июня батискаф компании OceanGate Expedition проводил экскурсию к обломкам затонувшего лайнера "Титаник" в Атлантическом океане.

Позже он перестал выходить на связь. Также стало известно, что спасатели услышали похожие на стук звуки во время поисков пропавшего в Атлантике батискафа. На борту находилось четыре человека.

Ранее показали первую подводную съемку после крушения "Титаника".

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