На подмогу застрявшему на взлетно-посадочной полосе самолету приехали тягачи

Накануне борт "Аэрофлота" после приземления застрял на взлетно-посадочной полосе.

Самолет выполнял рейс Москва — Уфа, пишут "Известия". Командир воздушного судна (КВС) с учетом погодных условий принял решение на освобождение взлетно-посадочной полосы с использованием тягача-буксировщика.

Условия для торможения и коэффициент сцепления соответствовали нормам.

Однако в авиакомпании считают по-другому — «аэропорт Уфы не обеспечил достаточный коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе». Поэтому КВС запросил буксировочный тягач для исключения рисков скольжения при движении к месту стоянки.

Ранее из-за опасного природного явления самолеты не смогли приземлиться в аэропорту Барнаула. Накануне штормового дня, синоптики аэропорта спрогнозировали опасное природное явление — сдвиг ветра. Экипажи лайнеров об этом знали и приняли решение произвести посадки в более благополучном по погодным условиям аэродроме.

А в барнаульском аэропорту бушевал сильнейший боковой ветер. Приземляться в таких условиях небезопасно.

Потому КВС приняли решение посадить лайнеры в аэропорту Толмачево.