На обновленном путепроводе произошла первая авария

На пр. Ленина столкнулись два автомобиля, об этом сообщает пользователь 2ГИС. Собралась небольшая пробка.
О пострадавших уточняется.
Ранее мы публиковали репортаж с открытия моста на Новом рынке.
Сегодня состоялось открытие моста на Новом рынке. Первое ДТП, к сожалению, не заставило себя долго ждать.
На пр. Ленина столкнулись два автомобиля, об этом сообщает пользователь 2ГИС. Собралась небольшая пробка.
О пострадавших уточняется.
Ранее мы публиковали репортаж с открытия моста на Новом рынке.
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