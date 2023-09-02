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Происшествия

На 41-м году жизни умер актер Алексей Янин (обновлено)

Сегодня не стало актера театра и кино Алексея Янина, сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра.

На 47-м году умер актер Алексей Янин.
На 47-м году умер актер Алексей Янин.
Кинопоиск lelik_olga

Обновлено 3 сентября

Жена Янина опровергла информацию о смерти артиста.

Последние 8 лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40.

Алексея стало плохо 1 сентября и его экстренно госпитализировали. Врачи отправили его на скорой в институт Склифосовского. Там у актера случился судорожный припадок и приступ эпилепсии. Медики всю ночь боролись за его жизнь, но утром сердце перестало биться.

Ранее сообщалось, что скончался бывший директор Театра на Таганке Николай Дупак.

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