На 41-м году жизни умер актер Алексей Янин (обновлено)

Обновлено 3 сентября
Жена Янина опровергла информацию о смерти артиста.
Последние 8 лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40.
Алексея стало плохо 1 сентября и его экстренно госпитализировали. Врачи отправили его на скорой в институт Склифосовского. Там у актера случился судорожный припадок и приступ эпилепсии. Медики всю ночь боролись за его жизнь, но утром сердце перестало биться.
Ранее сообщалось, что скончался бывший директор Театра на Таганке Николай Дупак.