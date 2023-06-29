29 июня
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Происшествия

На крыше дома в Рубцовске нашли неустойчивую гору кирпичей

В Рубцовске на крыше одного из домов лежат кучей кирпичи. Жители боятся, что они могут на кого-нибудь упасть. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Рубцовск".

Ул. Осипенко, 158.
Ул. Осипенко, 158.
"Инцидент Рубцовск"

Автор сообщения указывает, что кирпичи лежат на крыше пятиэтажного дома по адресу ул. Осипенко, 158.

Отмечается, что предметы сложили прямо над входом в подъезд.

Ранее загадочный металлический объект упал с неба на жилой дом в Польше.

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