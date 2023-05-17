На Кавказе мать продала подруге нежеланного малыша за 400 тыс. рублей

В Ингушетии 28-летняя мать отдала подруге своего нежеланного новорожденного ребенка и потребовала за него 400 тыс. рублей, пишет "КП-Северный Кавказ" .

Девушка, будучи беременной, договорилась с подругой, что та заберет ребенка - вторая была бесплодной, но очень хотела детей. Неизвестно, почему легальные способы передачи ребенка в другую семью женщин не устроили.

Ребенок родился в декабре 2020. Оправившись после родов, мать поехала продавать малыша.

Следователи узнали об этом совсем недавно и возбудили уголовное дело 16 мая. Теперь обеим "мамочкам" грозит до 15 лет лишения свободы по статье "Купля-продажа человека".

В сети пишут, что компетентные органы изъяли ребенка у подруги.

Ранее подобная история была в Сибири. Там мать продала ребенка за 850 тыс. рублей, а преступление оформила как суррогатное материнство.