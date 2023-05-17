17 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На Кавказе мать продала подруге нежеланного малыша за 400 тыс. рублей

В Ингушетии 28-летняя мать отдала подруге своего нежеланного новорожденного ребенка и потребовала за него 400 тыс. рублей, пишет "КП-Северный Кавказ".

Малыш. Новорожденный.
Малыш. Новорожденный.
https://unsplash.com/

Девушка, будучи беременной, договорилась с подругой, что та заберет ребенка - вторая была бесплодной, но очень хотела детей. Неизвестно, почему легальные способы передачи ребенка в другую семью женщин не устроили.

Ребенок родился в декабре 2020. Оправившись после родов, мать поехала продавать малыша.

Следователи узнали об этом совсем недавно и возбудили уголовное дело 16 мая. Теперь обеим "мамочкам" грозит до 15 лет лишения свободы по статье "Купля-продажа человека".

В сети пишут, что компетентные органы изъяли ребенка у подруги.

Ранее подобная история была в Сибири. Там мать продала ребенка за 850 тыс. рублей, а преступление оформила как суррогатное материнство.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость