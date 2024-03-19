На Камчатке нашли тела двоих пропавших под лавиной туристов

Девять человек смогли вырваться из снежного плена в районе Красноармейского перевала. Тело одного туриста нашли в тот же день, а второго — 19 марта.
Что произошло
В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России днем 18 марта поступила информация о ЧП на Дальнем Востоке.
Отдыхающие совершали тур на лыжах из Пиначево в Налычево. За два дня они планировали дойти до горячих источников. Внезапно погода изменилась, поднялся сильный ветер, который сбросил их в кулуар. После чего на туристов сошла лавина.
Группу из 11 туристов накрыло лавиной в Елизовском районе.
Список попавших под лавину
Согласно информации Telegram-канала о происшествиях «112», среди попавших под лавину оказались:
- Пылев Г. А.
- Пылев А. А.
- Игнат В. В.
- Некрасова Т. П.
- Кочетов А. В.
- Рахматуллина Ю. С.
- Рахматуллин Р. Х.
- Айкина Е. В.
- Шишина В. Н.
- Скрипаченко А. Ю.
- Руководитель: Чепуштанов А. Д.
44-летняя Некрасова Татьяна и 19-летний Глеб Пылев погибли.
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