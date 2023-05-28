На глазах у жены утонул россиянин на Пхукете

В акватории было сильное волнение. Возможно, мужчина потерял ориентацию во время заплыва из-за высоких волн.
В момент ЧП на берегу находилась супруга погибшего, она видела, что муж тонет, но не могла ему помочь.
Впоследствии тело обнаружили на пляже Патонг, указывает bfm.ru.
Ранее умер пассажир на борту самолета, летевшего из Таиланда в Россию.
Несчастный случай произошел накануне во время рейса Паттайя — Владивосток авиакомпании Azur Air.
Умерший — мужчина 1948 года рождения. Пилоты благополучно посадили лайнер во аэропорту прилета.