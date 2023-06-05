7 июня
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Происшествия

На глазах у матери 10-летняя сибирячка утонула во время купания

В Новосибирской области проводится проверка после смерти 10-летней школьницы.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

ЧП случилось в Бердске. Местная жительница приехала с 10-летней дочерью на пляж и отпустила девочку к водоему одну. Во время купания она утонула.

Сотрудники регионального Следкома организовали доследственную проверку, указывает Газета.Ru. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Всего на водных объектах региона случилось восемь происшествий — в Бердске, Искитиме, в Барабинском, Искитимском и Коченевском, Тогучинском, Мошковском районах.

Погибли шесть человек, в том числе один ребенок, указывает НГС. Поиски двух человек, в том числе еще одного ребенка, продолжаются, заявили 5 июня в областном главке МЧС.

Ранее в Следкоме рассказали, как три человека утонули в автомобиле в Алтайском крае. По предварительным данным, погибшие отдыхали на природе.

Они решили переехать реку, однако она оказалась слишком глубокой, и машина затонула.

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