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Происшествия

На блогершу завели уголовно дело за то, что она пошутила над памятником "Родина-мать"

В Волгограде завели уголовное дело на блогершу за то, что она подшутила над памятником "Родина-мать зовет". Об этом сообщает "Российская газета".

На блогершу завели уголовно дело
На блогершу завели уголовно дело
Скриншот видео

21 июля туристка из Самары снимала видео на Мамаевом кургане. Она навела камеру на памятник "Родина-мать зовет" и водила пальцем в области груди монумента и смеялась.

Потом блогерша прилегла на газон, который покрывает братское захоронение.

Девушка выложила запись в интернет, но спустя сутки удалила. Однако ролик успели сохранить пользователи и передали правоохранительным органам.

Действия туристки расценили как "циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности". Ее подозревают в преступлении по ст. 244 УК РФ "Осквернение мест захоронения".

Девушке грозит до трех месяцев ареста.

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