На блогершу завели уголовно дело за то, что она пошутила над памятником "Родина-мать"

21 июля туристка из Самары снимала видео на Мамаевом кургане. Она навела камеру на памятник "Родина-мать зовет" и водила пальцем в области груди монумента и смеялась.
Потом блогерша прилегла на газон, который покрывает братское захоронение.
Девушка выложила запись в интернет, но спустя сутки удалила. Однако ролик успели сохранить пользователи и передали правоохранительным органам.
Действия туристки расценили как "циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности". Ее подозревают в преступлении по ст. 244 УК РФ "Осквернение мест захоронения".
Девушке грозит до трех месяцев ареста.