На барнаульском перекрестке столкнулись легковушки и маршрутка

Авария произошла на пересечении улиц Юрина и Кавалерийской. Из-за этого часть проезжей части оказалась заблокирована.
Сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что 70-летний мужчина, управляя автомобилем марки Lada Priora, поворачивал налево и столкнулся маршруткой № 18 - пассажирским автобусом «ГАЗель Next».
Маршруткой управлял 54-летний мужчина и ехал во встречном направлении.
В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса - 47-летняя и 62-летняя женщины. Первой оказали медицинскую помощь на месте. Вторую доставили в больницу № 1.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что как минимум два автомобиля попали в ДТП. Перед маршрутки сильно разбит. Сзади виднеется легковой автомобиль, чей бампер тоже помят.
На место ДТП прибыли полицейские, пожарные и несколько машин скорой помощи.
Ранее в Горняке 76-летняя женщина сбила 11-летнего мальчика, катающегося на самокате.