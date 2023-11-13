14 ноября
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Происшествия

На алтайскую пенсионерку взяли огромный кредит по СМС

Мошенники списывают деньги с карты, а полицейские не знаю как помочь, сообщает NGS22.

Мошенники.
Мошенники.
unsplash.com

Пенсионерка Алла Еремина живет в селе Буранова Калманского района.

Мошенники повесили на нее кредит всего одной СМС.

Отмечается, что злоумышленники позвонили ей в WhatsApp и заявили, что на пенсионерку взяли кредит.

Потом "добродушные" заболтали женщину и сказали, что помогут погасить долг. Нужно было сделать малое — сказать СМС-код.

Когда Алла Александровна все поняла, было уже поздно. А в полиции сказали: "сама виновата".

Советы по типу: "Наймите адвоката" женщину только злят, потому что ее пенсии 12 тыс. рублей еле хватает на проживание.

Сейчас Аллу Еремину поддерживает дочь, они продолжают бороться вместе.

Ранее сообщалось, что невероятно красивые мошенники появились на сайтах знакомств. Как распознать злодеев.

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