На алтайскую пенсионерку взяли огромный кредит по СМС

Мошенники списывают деньги с карты, а полицейские не знаю как помочь, сообщает NGS22.

Пенсионерка Алла Еремина живет в селе Буранова Калманского района.

Мошенники повесили на нее кредит всего одной СМС.

Отмечается, что злоумышленники позвонили ей в WhatsApp и заявили, что на пенсионерку взяли кредит.

Потом "добродушные" заболтали женщину и сказали, что помогут погасить долг. Нужно было сделать малое — сказать СМС-код.

Когда Алла Александровна все поняла, было уже поздно. А в полиции сказали: "сама виновата".

Советы по типу: "Наймите адвоката" женщину только злят, потому что ее пенсии 12 тыс. рублей еле хватает на проживание.

Сейчас Аллу Еремину поддерживает дочь, они продолжают бороться вместе.

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