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Происшествия

На Алтае в ДТП пострадал человек

В Горно-Алтайске столкнулись две иномарки. В результате пострадал пассажир.

ДТП в Горно-Алтайске.
ДТП в Горно-Алтайске.
МВД по Республике Алтай

МВД Республики Алтай сообщает, что авария произошла вечером 24 января.

Toyota Corolla не уступила встречной Honda CRV, в результате автомобили столкнулись, пострадал пассажир "Тойоты". Он обратился в больницу за медпомощью, но о госпитализации не сообщалось.

На 23-летнего водителя Toyota Corolla вынесли постановление по административной статье о невыполнении требования ПДД уступить дорогу машине с преимущественным правом движения (ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ).

Ранее сообщалось, что на выезде из Бийска произошло ДТП.

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