12 июня
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Происшествия

На Алтае туристы перевернулись на рафте во время сплава

На Манжерокском берегу Катуни перевернулся рафт с туристами, сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Сплав на Сямозере, Карелия.
Сплав на Сямозере, Карелия.
karelia-open.ru

На момент происшествия в рафте находились семь человек, все они упали за борт. Туристы самостоятельно выбрались на берег.

"Что можно считать чудом, так как температура воды очень низкая, также в Катуни наблюдается высокий уровень воды", — отметили в ведомстве.

Как отметили в МЧС, организаторам стоит более ответственно подходить к безопасности туристов, а отдыхающих просят воздержаться от проведения сплавов из-за высокого уровня рек в республике.

Ранее прибрежные участки Телецкого озера залило водой.

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