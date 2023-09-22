На Алтае ревнивец убил соперника и закатал его в ковер

В Республике Алтай 42-летний мужчина на почве ревности зарезал своего знакомого, завернул в ковер, и хотел сбросить в реку, сообщает СУ СК по региону.

Мужчина в своей квартире распивал спиртное с четырьмя гостями.

В состоянии опьянения он приревновал свою девушку к 38-летнему товарищу. Ревнивец схватил нож и нанес оппоненту два удара в грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Убийца заставил спутницу отмыть кровь с пола, а сам завернул в ковер и хотел сбросить его в реку.

Однако девушка дождалась момента и убежала к соседям, откуда сообщила обо всем в полицию.

Сейчас материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения по существу.

Ранее барнаульцу предъявили обвинение за гибель семилетней девочки в ДТП.