На Алтае нашли еще одного ослабленного фламинго

Сообщают, что у фламинго повреждены крылья и, возможно, обморожена лапа.
Сейчас птица в тепле, ее накормили.
Ранее стало известно, что будет с розовыми фламинго, которых нашли на Алтае. Птиц, которые сбились с пути приютит барнаульский зоопарк.
В Республике Алтай снова обнаружили отбившуюся от стаи птицу, сообщает "В Курсе 22".
Сообщают, что у фламинго повреждены крылья и, возможно, обморожена лапа.
Сейчас птица в тепле, ее накормили.
Ранее стало известно, что будет с розовыми фламинго, которых нашли на Алтае. Птиц, которые сбились с пути приютит барнаульский зоопарк.
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