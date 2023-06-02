2 июня
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Происшествия

На Алтае 18-летняя девушка поссорилась с подругой и подожгла ее автомобиль

Суд в Алтайском крае вынес приговор 18-летней девушке, которая подожгла чужой автомобиль.

Машина горит.
Машина горит.
CC0

В прокуратуре рассказали, что 18-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с подругой. От злости и негодования решила поджечь ее машину.

Задуманное совершила вечером: пришла на стоянку, подожгла пластиковый подкрылок, и ждала, когда начнется полыхать. После этого скрылась с места преступления.

Очевидцы своевременно потушили автомобиль, пострадавших нет.

Суд приговорил злоумышленницу к двум годам условного лишения свободы.

Ранее осужденный на 13 лет алтайский судья обжаловал приговор.

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