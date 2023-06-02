На Алтае 18-летняя девушка поссорилась с подругой и подожгла ее автомобиль

В прокуратуре рассказали, что 18-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с подругой. От злости и негодования решила поджечь ее машину.
Задуманное совершила вечером: пришла на стоянку, подожгла пластиковый подкрылок, и ждала, когда начнется полыхать. После этого скрылась с места преступления.
Очевидцы своевременно потушили автомобиль, пострадавших нет.
Суд приговорил злоумышленницу к двум годам условного лишения свободы.
Ранее осужденный на 13 лет алтайский судья обжаловал приговор.