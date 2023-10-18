18 октября
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Происшествия

На Алтае 18-летний парень случайно убил приятеля

В Республике Алтай перед судом предстанет местный житель, убивший приятеля по неосторожности, сообщает региональный Следком.

Драка. Конфликт.
Драка. Конфликт.
CC0

В ведомстве рассказали детали происшествия: во время борьбы молодой человек обхватил товарища руками за туловище, поднял и хотел бросить через бедро на спину. Но он выпустил его из рук и уронил на твердый грунт, потерял равновесие и сам упал на него.

В результате 20-летний парень был госпитализирован. Врачи боролись за его жизнь почти месяц, но он скончался от травмы шейного отдела позвоночника и развившихся осложнений.

Уголовное дело по статье "Причинении смерти по неосторожности" передали в суд.

Ранее алтайский сельчанин заживо сжег своего знакомого вместе с домом.

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