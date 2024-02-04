На Алтае из-за камнепада пострадал автомобиль

Инцидент произошел в Чемальском районе. В это время возле турбазы "Катунь" проводили работы по расширению дороги.
У автомобиля поврежден бампер.
Пострадавших нет.
Ранее камнепад произошел на Чуйском тракте.
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В Республике Алтай произошел камнепад, сообщает официальное сообщество региона в Telegram.
Инцидент произошел в Чемальском районе. В это время возле турбазы "Катунь" проводили работы по расширению дороги.
У автомобиля поврежден бампер.
Пострадавших нет.
Ранее камнепад произошел на Чуйском тракте.
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