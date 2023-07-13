На Алтае ищут 11-летнего мальчика в камуфляжном костюме

11-летний Тимур Майманов пропал в селе Мульта Республики Алтай 12 июля, сообщает отделение Национального центра помощи детям по региону.

На момент исчезновения мальчик был одет в темно-зеленый камуфляж, зеленую кепку и темные полукеды.

Пропал ребенок. vk.com/sled_altay

Ушел из дома в 15:30 дня, о его местонахождении ничего неизвестно.

Местные жители предполагают, что ребенок мог направиться в сторону Кастахты или Курунды.

Предположительно, ребенка видели около АЗС в селе Чендек. За ночь дорогу проверили несколько раз, но результатов это не принесло.

Всех, кто видел ребенка или обладает какой-либо информацией, просят просят сообщить об этом по телефонам: 102, 112 или 8 800 700 56 76.

Ранее группа с 11 детьми пропала во время сплава в Прикамье.