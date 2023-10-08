10 октября
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Происшествия

Мясорубкой отрезало кисть руки четырехлетней девочке

Четырехлетняя девочка получила серьезные травмы, засунув руку в работающую электромясорубку, сообщает Telegram-канал 112.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

ЧП случилось в Тюменской области.

Мать оставила дочь без присмотра на кухне с включенной мясорубкой. В какой-то момент ребенок из любопытства засунул в агрегат руку. Лезвия мясорубки отрезали кисть на уровне запястья.

Девочку экстренно госпитализировали, указывает Газета.Ru. Удастся ли пришить кисть и сохранить двигательные функции руки — неизвестно.

Ранее россияне прокрутили тело своего ребенка через мясорубку. В квартире Ростова-на-Дону мужчина во время ссоры с супругой нанес дочери смертельное повреждение, из-за которого девочка позже скончалась.

И чтобы сыщики не нашли останков - расчленили собственного ребенка, расфасовали останки по пакетам и коробкам и спрятали в холодильник.

Чтобы скрыть преступления наверняка - прокрутили останки девочки через электромясорубку.

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