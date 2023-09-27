28 сентября
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Происшествия

Мужчины задохнулись из-за гнилого картофеля

Во Владивостоке двое мужчин задохнулись из-за ядовитых испарений картошки в гараже, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю.

Картошка-гармошка.
Картошка-гармошка.
naskoruyuruku.ru

Спасти мужчин не удалось.

По предварительной информации, они отравились опасными испарениями, которые исходили от растений.

На данный момент проходят проверки.

Ранее в Подмосковье двое детей и мать отравились грибами.

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