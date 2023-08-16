17 августа
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Происшествия

Мужчина забрался на кедр и умер на Алтае

58-летнему жителю Красноярского края стало плохо, когда он собирал шишки на Алтае утром 16 августа, сообщает УГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

Мужчина забрался на кедр за шишкой и умер.
Мужчина забрался на кедр за шишкой и умер.
t.me/ugochs_altay

Мужчина забрался на 15-метровую высоту дерева в Улаганском районе, недалеко от перевала Кату-Ярык.

Он собирал шишки, но внезапно перестал подавать признаки жизни. На голоса в том числе не откликался.

Очевидцы позвонили на номер 112 в 8:30 утра и сообщили о происшествии.

Мужчина забрался на кедр за шишкой и умер.
Мужчина забрался на кедр за шишкой и умер.
t.me/ugochs_altay

На место прибыли пожарные, полиция и скорая. Спасатели сняли мужчину с дерева и спустили на землю.

Медики констатировали смерть. Предварительно - из-за инсульта. Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.

Ранее группа туристов попала под камнепад, был погибший и раненые.

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