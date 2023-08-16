Мужчина забрался на кедр и умер на Алтае

Мужчина забрался на 15-метровую высоту дерева в Улаганском районе, недалеко от перевала Кату-Ярык.
Он собирал шишки, но внезапно перестал подавать признаки жизни. На голоса в том числе не откликался.
Очевидцы позвонили на номер 112 в 8:30 утра и сообщили о происшествии.
На место прибыли пожарные, полиция и скорая. Спасатели сняли мужчину с дерева и спустили на землю.
Медики констатировали смерть. Предварительно - из-за инсульта. Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.
Ранее группа туристов попала под камнепад, был погибший и раненые.