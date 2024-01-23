Мужчина считал свой пенис бесполезным и отрезал его

Известно, что мужчину нашла медсестра. Он лежал на траве без движения. Девушка заметила, что его спортивные штаны испачканы кровью в районе паха.
Позже стало известно, что у него отрезан пенис. К сожалению, из-за большой кровопотери спасти его не удалось. Отмечается, что мужчина лишил себя гениталий самостоятельно — у него были проблемы с психикой. Во время лечения он называл свой пенис бесполезным.
Больной считал себя педофилом и очень переживал из-за этого. При этом о его преступлениях против детей ничего неизвестно.
Ранее сообщалось, что ученые предупредили о «зомби-вирусах» из Сибири.
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