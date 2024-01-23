Мужчина считал свой пенис бесполезным и отрезал его

В Великобритании 63-летний мужчина отрезал себе член, потому что считал его бесполезным. Об этом сообщает Lenta.ru.

Известно, что мужчину нашла медсестра. Он лежал на траве без движения. Девушка заметила, что его спортивные штаны испачканы кровью в районе паха.

Позже стало известно, что у него отрезан пенис. К сожалению, из-за большой кровопотери спасти его не удалось. Отмечается, что мужчина лишил себя гениталий самостоятельно — у него были проблемы с психикой. Во время лечения он называл свой пенис бесполезным.

Больной считал себя педофилом и очень переживал из-за этого. При этом о его преступлениях против детей ничего неизвестно.

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