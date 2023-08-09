10 августа
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Происшествия

Мужчина похитил собственную жену и запер ее на 12 лет в пыточной камере

53-летний Француз запер свою жену в 2011 году.

Насилие. Женщина плачет.
Насилие. Женщина плачет.
https://unsplash.com/

Женщина провела 12 лет в комнате, которая была ограждена металлической проволокой. Для того чтобы выбраться, она украла мобильный телефон мужа и позвонила в полицию.

Однако мужчина отказался открывать им дверь, но полицейские все-таки смогли зайти внутрь. Там они обнаружили истощенную женщину, на ее голове были сбриты волосы, а на ногах и пальцах были видно следы переломов.

В ходе обыска в квартире нашли скамью, на которой мужчина пытал жену, а также блокнот. В нем было время, когда он кормил женщину. Везде были металлические решетки.

Мужчину арестовали.

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