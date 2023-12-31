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Происшествия

Мужчина поджег городскую елку в знак протеста против Нового года

Инцидент произошел в городе Тараз, на территории парка Первого президента в Казахстане.

Новый год. Новогодняя елка.
Новый год. Новогодняя елка.
СС0

Мужчина поджег новогоднюю елку. Полицейские задержали подозреваемого.

Он дал признательные показания, указывает Газета.Ru.

Причиной такого поведения мужчины стал протест. Мужчина уверен — в Казахстане не стоит отмечать Новый год, сообщает Orda.kz.

Ранее новогодняя елка рухнула на людей. В Бельгии на трех человек упала 20-метровая новогодняя елка. Погибла одна девушка.

Отмечается, что праздничная елка стояла на главной площади.

Всех пострадавших госпитализировали, однако для одной девушки травмы стали смертельными.

Известно, что дерево упало из-за сильного порыва ветра. На данный момент новогодняя ярмарка закрыта, а полиция проводит расследование.

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