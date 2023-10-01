Мужчина отобрал у мальчика деньги на выпивку

Это случилось в Находке.
К детям на остановке подошел мужчина и стал требовать у него деньги. Схватил рюкзак одного из мальчиков и скрылся, указывает Газета.Ru.
Мальчик добежал до ближайшего магазина, попросил у сотрудников телефон и позвонил родителям.
Вскоре мужчину задержали полицейские. Им и рассказал мужчина, что ему срочно нужны деньги на выпивку.
Ранее о пользе алкоголя рассказал профессионал.
Небольшие дозы алкоголя благотворно действуют сердечно-сосудистую систему. Так, красное вино текучесть крови. Оно также улучшает ее липидный состав.
Небольшие дозы спиртного повышают уровень дофамина в головном мозге. И люди лучше видят цели, перспективы, также повышается настроение.
Между тем в Общественной палате предложили запретить продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года. А также собираются полностью запретить продажи крепких спиртных напитков в праздничные дни.