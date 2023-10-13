15 октября
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Происшествия

Муж выстрелил в голову жене из-за непослушного ребенка

Дегестанец выстрелил в голову своей жене из-за непослушания шестилетнего сына. Об этом сообщает Mash Gor.

Криминал, пистолет.
Криминал, пистолет.
unsplash.com

Мужчина вернулся домой в пьяном виде и начал просить ребенка принести ему вещи. На тот момент мальчик смотрел телевизор и игнорировал все его слова.

Отец выключил телевизор, оттолкнув ребенка. Мама начала защищать сына и увела его.

Когда женщина вернулась, дагестанец начал выяснять с ней отношения и оскорблять. А потом достал травмат и выстрелил ей в голову.

Скорую вызвал брат пострадавшей после ее звонка.

Отмечается, что у женщина диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кровоизлияние.

Ее мужа приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что автомобиль сгорел на алтайской трассе после столкновения с иномаркой.

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