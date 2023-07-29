1 августа
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Происшествия

Мстительный охранник стройки поджег бытовку с тремя рабочими

Ссора рабочих с охранником частного предприятия в Омске закончилась пожаром на территории стройки.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Сотрудник охраны распивал алкоголь вместе с рабочими на объекте в ночь на 28 июля. В какой-то момент он решил выгнать одного из строителей с территории, между мужчинами возникла ссора, конфликт продолжился в бытовке.

Сотрудник ЧОПа вышел из строительного вагончика, облил дверь и крыльцо горючей жидкостью и поджег, указывает Газета.Ru.

Никто не пострадал, рабочие вовремя заметили возгорание и покинули бытовку.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее появились кадры алтайских сел, пострадавших от крупных пожаров.

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