Мстительный охранник стройки поджег бытовку с тремя рабочими

Ссора рабочих с охранником частного предприятия в Омске закончилась пожаром на территории стройки.

Сотрудник охраны распивал алкоголь вместе с рабочими на объекте в ночь на 28 июля. В какой-то момент он решил выгнать одного из строителей с территории, между мужчинами возникла ссора, конфликт продолжился в бытовке.

Сотрудник ЧОПа вышел из строительного вагончика, облил дверь и крыльцо горючей жидкостью и поджег, указывает Газета.Ru.

Никто не пострадал, рабочие вовремя заметили возгорание и покинули бытовку.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее появились кадры алтайских сел, пострадавших от крупных пожаров.