26 августа
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Происшествия

Мотоциклиста спасти не удалось. Стали известны подробности страшного ДТП в Барнауле

Госавтоинспекция Барнаула сообщила подробности страшного ДТП на пересечении улиц Георгиева и Сухэ-Батора. По их данным, мотоциклиста спасти не удалось.

Страшное ДТП с мотоциклистом в Барнауле
Страшное ДТП с мотоциклистом в Барнауле
Инцидент Барнаул

По данным ГИБДД, авария произошла в 10:05 на улице Георгиева, в районе дома 14Б водитель.

86-летний водитель ехал за рулем автомобиля ВАЗ 2121, столкнулся с мотоциклом "Кавасаки", которым управлял 35-летний мужчина.

Столкновение оказалось такой силы, что мотоциклист скончался на месте происшествия.

"В настоящее время Госавтоинспекцией города Барнаула устанавливаются все факты происшествия и проводится проверка", - сообщают в ведомстве.

Ранее в Калуге пьяный водитель машины марки «Toyota» въехал в тротуар и наехал более чем на 10 человек.

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