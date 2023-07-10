11 июля
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Происшествия

Москвич хотел прогнать соседских собак петардой, но испугал весь дом

Житель многоэтажки в Москве сбросил петарду на собак и испугал соседей, пишет SHOT.

Собака.
Собака.
СС0

Как пишут в сообществе, это произошло в Лосиноостровном районе Москвы. Пьяный мужчина возмутился лаем собак, которые гуляли на площадке во дворе.

Москвич поджег петарду и кинул ее в животных с окна девятого этажа. Устройство взорвалось в воздухе. Жители дома испугались и вызвали полицию.

34-летнего мужчину быстро вычислили. Правоохранители выяснили, что до этого его уже судили за причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее живодер из Алтайского края зарезал и съел собаку, а затем выложил кадры в соцсети.

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